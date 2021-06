Sardegna: bandi Psr e ritardi in erogazioni risorse, in V Commissione i commissari di Argea e Laore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie agricole regionali Argea e Laore presenteranno nei prossimi giorni alla commissione "Attività Produttive" del Consiglio regionale un quadro dettagliato delle rispettive piante organiche. Un passo necessario per capire come procedere per riorganizzare le strutture con l'eventuale copertura dei posti vacanti e il potenziamento degli uffici impossibilitati a far fronte alle migliaia di pratiche che ogni anno vengono presentate per accedere alle misure del Piano di sviluppo rurale o ai finanziamenti regionali a favore del settore agropastorale. E' quanto emerso dalla seduta della commissione Attività Produttive che ha sentito in audizione i commissari straordinari di Argea e Laore Patrizia Mattioni e Mimmo Solina. Entrambi hanno lamentato forti carenze negli organici delle agenzie: "Dal 2014, oltre 200 dipendenti di Argea sono andati in pensione - ha detto Patrizia Mattioni - solo una parte è stata rimpiazzata. Altre 138 persone, su 385 attualmente alle dipendenze di Argea, andranno in pensione nei prossimi mesi. A questo si aggiunge un altro aspetto: un terzo dei nostri impiegati appartiene alle categorie A e B, servirebbe personale più qualificato per il disbrigo di pratiche complesse. E' chiaro che senza un intervento si va verso il tracollo". (segue) (Rsc)