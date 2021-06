Sardegna: bandi Psr e ritardi in erogazioni risorse, in V Commissione i commissari di Argea e Laore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scenario simile anche a Laore che su una pianta organica di 790 unità può contare attualmente solo su 480 persone: "Mancano all'appello oltre 300 dipendenti - ha rimarcato il commissario Solina - è vero che abbiamo assorbito i 250 lavoratori ex Aras ma questi non andranno a coprire le croniche carenze strutturali di Laore". Ai vuoti in organico, i commissari hanno attribuito la ragione dei ritardi nel disbrigo delle pratiche per i premi in agricoltura. "La situazione è comunque migliorata - ha detto Patrizia Mattioli - la task force istituita dalla Giunta regionale ha raggiunto i suoi obiettivi con lo smaltimento di gran parte dell'arretrato. Dal 30 aprile scorso, con il subentro della società Leonardo nella gestione del Sian (il sistema informativo del comparto agricolo), Argea ha liquidato quasi 5000 pratiche ai beneficiari delle misure del Psr per un importo di circa 20 milioni di euro". A rilento, invece, le erogazioni dei sostegni agli allevamenti suinicoli. Dei 4 milioni di euro stanziati oltre un anno fa dal Consiglio regionale sono stati pagati finora solo 400 mila euro: "Abbiamo chiuso 38 pratiche e altre 51 saranno liquidate a partire da lunedì prossimo - ha affermato il commissario di Laore Solina - abbiamo avuto difficoltà a reperire i Durc, questo è stato l'ostacolo principale nell'iter burocratico". Aspetti contestati da gran parte dai consiglieri di opposizione, con voci molto critiche anche in maggioranza. Franco Stara dell'Udc ha invitato commissari e dirigenti a dare risposte più chiare: "Alla fine - ha detto - le responsabilità ricadono sulla parte politica. Noi abbiamo il diritto di chiedere chiarimenti e voi avete il dovere di dare risposte". (segue) (Rsc)