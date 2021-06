Napoli: Palmieri, furti a scuola ennesima ferita a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una ennesima ferita alla scuola: questa volta a farne le spese sono i bambini e le bambine della comunità educante dell'Ic Mastriani di via Poggioreale". Così in una nota l'assessore comunale di Napoli Annamaria Palmieri: "Alcuni ladri si sono introdotti nella notte nella scuola agendo indisturbati nonostante le inferriate alle finestre e le telecamere che li hanno ripresi. Stamattina l'amara scoperta: trafugati i PC e videoproiettori che la scuola conservava nelle aule per la didattica a distanza rivolta ai ragazzi fragili. Prontamente intervenuti i carabinieri con la scientifica che stanno investigando grazie alle immagini riprese dalle telecamere". E dunque: "La scuola Mastriani è un presidio di legalità, e questo atto ignobile è un' offesa all'impegno e al lavoro che quotidianamente essa fa per includere anche i più deboli. Poggioreale è un quartiere popoloso e centrale che però ha tanti problemi, come le periferie, ed è vergognoso che qualcuno si accanisca contro chi tutti i giorni combatte per dare un presente e un futuro migliore ai più piccoli. L'intera comunità cittadina deve fare proprio il nostro sentimento di indignazione. Non è immaginabile lucrare con beni destinati alle scuole e lo sdegno collettivo può potenziare la rete di protezione, quando gli strumenti classici -inferriate e telecamere non bastano". (Ren)