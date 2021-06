Molise: Toma, approvate due delibere su iniziative in ambito sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Molise, Donato Toma, ha reso noto oggi che nel corso dell'ultima seduta della Giunta, su sua proposta, fra gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno sono state discusse e approvate due delibere riguardanti iniziative progettuali in ambito sanitario. La prima riguarda "The itaLian system wIde Frailty nEtwork – LIFE", con soggetto capofila l'Istituto superiore di sanità, che coinvolge la regione Molise in qualità di partner. Il progetto, in particolare, mira a una corretta comprensione dei fattori clinici, economici e ambientali, nonché delle relazioni fra gli stessi, che determinano la fragilità, in modo da creare il substrato scientifico non solo per l'elaborazione di politiche sanitarie più eque, ma anche per prevenire la fragilità stessa e promuovere un invecchiamento sano. In tale quadro, la Regione partecipa al disegno dell'architettura informatica del progetto, con la condivisione di dati su base regionale per l'elaborazione di modelli di intelligenza artificiale per la predizione della fragilità fisica dell'anziano e di altre patologie ad alto impatto, in particolare patologie cardiovascolari croniche, stroke e cancro al colon retto. (segue) (Gru)