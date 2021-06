Sardegna: latte di pecora più sostenibile e redditizio, conclusione del progetto Sheep to ship Life

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conciliare la sfida al cambiamento climatico con la sostenibilità economica e sociale, rendere l'allevamento della pecora da latte più sostenibile dal punto di vista ambientale e, nello stesso tempo, più efficiente e redditizio: è la sfida del progetto Sheep to ship Life, che oggi giunge al termine dopo cinque anni di ricerca e lavoro. Realizzato nel periodo 2016-2021 grazie a un finanziamento del sottoprogramma "Azione per il Clima" del programma Life "Ambiente e cambiamenti climatici" dell'Unione europea, il progetto è stato coordinato dal Cnr Ibe di Sassari e ha visto la partecipazione dell'Università degli Studi di Sassari, con i dipartimenti di Agraria e di Scienze economiche e aziendali, delle agenzie regionali Agris e Laore, e dell'assessorato della Difesa dell'ambiente della regione Sardegna. Questa mattina si è svolto in via telematica l'evento conclusivo del progetto, dal titolo "Sheep may safely graze, e possono aiutarci nella sfida del cambiamento climatico". (segue) (Rsc)