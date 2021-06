Sardegna: latte di pecora più sostenibile e redditizio, conclusione del progetto Sheep to ship Life (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo nel momento della ripartenza - ha aggiunto Lampis -, il notevole impulso alla campagna vaccinale ci fa ben sperare nella ripresa di una vita quotidiana e sociale e delle attività economiche, è quindi il momento giusto per mettere in campo tutte le strategie elaborate. Come regione Sardegna abbiamo una grande responsabilità: nel rinnovo di qualche settimana fa delle commissioni in Conferenza delle Regioni, ci è stata assegnata ancora una volta quella Ambiente ed Energia a cui si è aggiunta la delega sullo Sviluppo sostenibile, il che significa essere protagonisti nella scrittura e nello sviluppo delle scelte strategiche per la nostra terra. Rimaniamo pertanto a disposizione per partenariati futuri e per cogliere tutte le opportunità di finanziamento finalizzate alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile della Sardegna", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. (segue) (Rsc)