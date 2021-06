Covid: Sardegna, in 4 paesi nessun caso di positività da inizio emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro paesi e un record più che invidiabile: sono gli unici centri dell'Isola che, secondo i dati dell'Ats non hanno fatto registrare nemmeno un caso di positività al Covid da che, nello scorso anno, l'emergenza è iniziata. Si tratta di tre paesi in provincia di Oristano, Siris (200 anime), Tadasuni (150 residenti) e Baradili (78 abitanti) e di un centro della Barbagia, Seulo. Nello scorso ottobre, stando al monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, i centri non colpiti dal virus erano ben 119, il 31,5 per cento del totale. (Rsc)