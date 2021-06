© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le amministrative di Roma "non abbiamo trovato un candidato ma due: oggi abbiamo annunciato il ticket per la Capitale ed anche il candidato per Torino". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Senato. Entro mercoledì prossimo "ci rivedremo per chiudere le altre partite". (Rin)