Roma 2021: Cesa, ticket Michetti-Matone è migliore proposta per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto contenti innanzitutto per l'unità del centrodestra a Roma. Il ticket Michetti e Matone è la migliore proposta per la nostra Capitale. Competenza, onestà e credibilità: è ciò di cui c'è bisogno per il rilancio di Roma. Infine una nota personale: conosco Enrico da ragazzo e mi ha sempre colpito la sua passione civica e l’amore per questa città". Lo afferma in una nota il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa, commentando gli esiti del vertice di coalizione del centrodestra sulle Comunali, che si è svolto nel pomeriggio. (Com)