Napoli: Manfredi, De Luca autorevole, darà una mano alla città

- "Ho incontrato il presidente e lo rivedrò sicuramente. È una persona autorevole e darà una mano alla città. Napoli è una grande risorsa e la collaborazione istituzionale è necessaria per costruire la città del futuro". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato durante la trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia, il rapporto con il governatore campano Vincenzo De Luca. "Non ho mai avuto una tessera di partito - prosegue l'ex rettore della Federico II - ma per poter governare serve il rapporto con Regione e Governo. Io rappresento il progetto e i cittadini di Napoli. La polemica contro i partiti appartiene a una stagione alle nostre spalle. Ora dobbiamo lavorare insieme con le forze civiche e con i partiti. L'importante è essere autorevoli e autonomi, la mia storia lo dimostra ampiamente". (Ren)