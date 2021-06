Napoli: Manfredi, debito? Serve contributo statale per servizi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo Napoli ha un triste record con il debito più alto d'Italia. Dobbiamo liberarci con l'aiuto nazionale, un contributo statale per garantire i servizi essenziali. Poi va fatto un lavoro attento per gli investimenti pubblici e privati, questo ci garantirà una città più ricca e risorse più significative per le casse comunali. I capitali nazionali e internazionali hanno consentito a Milano di costruire una città europea". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Infine, i primi tre impegni in caso di elezioni: "Dobbiamo garantire una migliore vivibilità alla città. I cittadini ci chiedono servizi normali, poi il rapporto costante con loro e infine dobbiamo essere più presenti nelle periferie". (Ren)