Sardegna: protesta ad Aritzo, paese in zona rossa, non vaccinati ospiti di comunità per minori

- Cinquanta casi di positività al Covid e 102 persone in quarantena. Numeri che hanno convinto il commissario straordinario del Comune di Aritzo, Antonio Monni, a emanare un'ordinanza che prevede la zona rossa rinforzata: chiuse le scuole, vietata l'apertura di tutte le attività commerciali compreso l'asporto, così come sono vietate le uscite o le entrate in paese se non per lavoro o urgenze di tipo sanitario. Nel paese del Nuorese, però, scoppia la grana della Comunità Casa Emmaus dedicata ai minori, dove non è stata prevista la vaccinazione per ospiti e operatori. Ad Aritzo così come in altre strutture sparse per la Sardegna. E così, tramite gli avvocati Francesco Pisano e Roberta Ruta, la responsabile della Comunità Casa Emmaus, Suor Silvia Carboni, in una lettera indirizzata a vertici Ats e Tribunale per Minori di Cagliari, annuncia la dimissione degli ospiti accolti nelle varie comunità della Sardegna se non si provvederà a vaccinazione immediata nelle stesse. La presidente della cooperativa Vela Blu che gestisce la comunità per minori di Aritzo, Anna Melis, da qualche giorno sta facendo lo sciopero della fame per protesta dal momento che ad Aritzo sono stati vaccinati ospiti e personale delle case di riposo, ma non quelli della struttura per i minorenni allontanati dalle famiglie dall'autorità giudiziaria per disagi sociofamiliari. (segue) (Rsc)