Sardegna: protesta ad Aritzo, paese in zona rossa, non vaccinati ospiti di comunità per minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I minori delle comunità sono stati privati di libertà e socializzazione in misura maggiore rispetto ai loro coetanei - si legge nella lettera di Suor Silvia Carboni -. Il mancato inserimento di personale e ospiti di queste strutture in una corsia preferenziale della campagna vaccinale sarda contro il Covid-19 sta creando un gravissimo disagio". "Quella che dovrebbe proteggerli - denunciano gli avvocati che difendono i diritti dei minori - e che invece, con una lunga inerzia e nonostante le segnalazioni, espone i minori a un maggior livello di rischio per la loro salute rispetto alla vita in famiglia". (Rsc)