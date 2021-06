Sardegna: Coldiretti, 7 bovini su 10 sono da carne, subito sblocco bando e pratiche per riproduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette bovini su dieci allevati in Sardegna sono da carne e molti di questi sono di altissima qualità, grazie ad allevatori lungimiranti. "Ma - è la richiesta di Coldiretti Nord Sardegna - occorre accelerare la pubblicazione del bando per l'acquisto di riproduttori e fattrici di qualità pregiata iscritte nei libri genealogici o nei registri di razza, cosi come la liquidazione degli aiuti dei bandi precedenti, in quanto strumento fondamentale di sostegno per gli allevatori, soprattutto a un anno e mezzo dallo scoppio delle più gravi crisi economiche del dopoguerra dovuta alla pandemia". "È fondamentale liquidare i denari delle domande degli anni scorsi - sottolinea il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu - anche perché ce ne sono alcune ancora senza pagate da tre anni. In questo momento difficilissimo, in cui i mercati sono rallentati con ripercussioni sul mondo produttivo, è innanzitutto essenziali garantire la liquidità dovuta, soprattutto laddove sono stati già sostenute delle spese, cosi come chiediamo alla Regione di pubblicare quanto prima il nuovo bando". (segue) (Rsc)