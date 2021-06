Sardegna: Coldiretti, 7 bovini su 10 sono da carne, subito sblocco bando e pratiche per riproduttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando prevede degli aiuti per l'acquisto di riproduttori e fattrici di qualità pregiata iscritte nei libri genealogici o nei registri di razza con l'obiettivo di migliorare la produzione ed incrementare la qualità delle carni bovine. Un intervento importante a cui attingono sempre più allevatori per migliorare la qualità dei bovini da carne, tanto che lo scorso anno si è anche superato il plafond. Allo stesso tempo "i risultati, sostenuti anche da questo incentivo - afferma il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti - sono evidenti, in quanto la qualità degli animali allevati sta migliorando come dimostrano anche i premi che gli allevatori sardi riescono a conquistare nelle migliori mostre nazionali e non solo, che speriamo ripartano al più presto dopo due anni di stop dovuti al Covid" è l'auspicio del direttore. La Sardegna conta 9.557 allevamenti di bovini dei quali l'82,55 per cento (7.889) sono da carne; i capi sono invece 275.254 e di questi il 71,51 per cento (196.820) sono da carne. Il 44,2 per cento (3.491) degli allevamenti e il 27 per cento dei capi (73.550) di bovino da carne si trovano nel Nord Sardegna. (Rsc)