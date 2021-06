Napoli: terra dei fuochi, denunce e sequestro di un'attività commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base 7° Reggimento Bersaglieri ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Napoli secondo la programmazione dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della “Terra dei Fuochi”. L'annuncio in una nota della Prefettura. Ieri sono entrati in azione 2 equipaggi misti, per un totale di 6 unità, dell’Esercito Italiano e Polizia Metropolitana di Napoli, hanno provveduto al controllo di una attività imprenditoriale e commerciale in seguito sottoposta a sequestro, persona identificata poi denunciata, sequestrata area di 340 metri quadri con circa 100 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi. L’attività s’inquadra nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito Italiano e dai corpi di Polizia Municipale o Metropolitana) che si aggiungono ai settimanali Action Day, sotto il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.(Ren)