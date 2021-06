© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella squadra che salverà e rilancerà Roma, con il ticket Enrico Michetti-Simonetta Matone, "vedo bene l’amico Vittorio Sgarbi come assessore alla Cultura. Che ne dite?". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini che in un post scriptum aggiunge: "Un grande abbraccio a Vittorio anche per averci resi partecipi della sua vittoria contro il cancro". (Rin)