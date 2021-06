Caserta: mani del clan sul settore caseario, cinque indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore della mattinata di oggi, nell’ambito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta, con l’ausilio di personale del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, che ha curato il monitoraggio in carcere dei colloqui degli affiliati al clan Schiavone, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza impositiva di misure cautelari nei confronti di cinque soggetti, per i reati di associazione di tipo camorristico, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo e da guerra, intestazione fittizia di quote societarie, concorrenza illecita ed estorsione, aggravati dalla finalità mafiosa. Le misure in questione costituiscono lo sbocco di un’attività di indagine che consentiva di acquisire gravi elementi indiziari sull’operatività di un gruppo criminale dedito alla gestione e controllo - con modalità estorsive - della distribuzione di prodotti caseari nei territori della provincia di Caserta, tramite società intestate a prestanome. Lo Schiavone, organizzatore del sodalizio, si sarebbe avvalso di fidati collaboratori. (segue) (Ren)