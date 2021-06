Napoli: domani iniziative in memoria di Silvia Ruotolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si svolgeranno una serie di iniziative in memoria di Silvia Ruotolo. L'annuncio in una nota del Comune: "Alle ore 10 il sindaco Luigi de Magistris con l'assessora Alaessandra Clemente deporrà una corona di fiori nei pressi della Targa in memoria di Silvia Ruotolo nei giardini di Piazza Medaglie d'Oro. Alle ore 11, l'inaugurazione del Campo di Basket "A Silvia" in collaborazione con le Bereshit Aps e i Charlatans basket 4 people, sempre all'interno dei giardini di Piazza Medaglie d'Oro. Infine alle 17, presso la Parrocchia della Beata Vergine Immacolata in Piazza Immacolata sarà celebrata la Santa Messa da Don Tonino Palmese". (Ren)