Tlc: Open Fiber e Regione Toscana in campo per digitalizzare comuni dell’Amiata grossetana (3)

- “Le adesioni dei comuni dell'Amiata grossetano alla piattaforma online regionale permettono oggi ai cittadini dell'area di svolgere una serie di servizi e di pagamenti da remoto, e su questa strada intendiamo proseguire affinché queste esperienze non siano casi isolati, ma divengano l'ossatura di una nuova Toscana, diffusa e connessa", ha spiegato. "Le infrastrutture digitali rappresentano una inedita opportunità economica e sociale per Santa Fiora e per tutti i comuni dell'Amiata, perché consentono alle imprese di poter decidere di investire da noi e alle persone di scegliere di vivere e lavorare in montagna: sono l'elemento che fa la differenza, la condizione essenziale per far ripartire l'economia e ripopolare i borghi di montagna”, ha continuato Federico Balocchi. (Com)