Cultura: nasce il Festival del libro d'inchiesta, prima edizione a Massa Lubrense (Na)

- Conversare al tramonto con vista su Capri su grandi fatti di cronaca e sui temi al centro dell'agenda della politica e del giornalismo. Prenderà il via lunedì 14 giugno con la presentazione di "Nco - Le radici del male" firmata dal pm antimafia di Napoli Catello Maresca, la prima edizione del Festival del Libro d'Inchiesta che si svolgerà tutti i lunedì sera sulla terrazza del resort "Gocce di Capri" di Massa Lubrense. "La rassegna - spiega una nota - nata da un'idea dell'imprenditore e consulente turistico Marco Cocurullo e del giornalista Vincenzo Iurillo, è dedicata ai libri di approfondimento e di analisi sui temi come i grandi misteri del Paese, la riforma della magistratura, lo sviluppo sostenibile, le politiche antimafia, l'evasione fiscale, il ruolo dei social nella ricerca del consenso. Incontri e dibattiti con autori di libri di successo e conosciuti al grande pubblico, che interagiranno con magistrati, giornalisti e politici sugli argomenti oggetto del loro volume". Si partirà dunque con la ricostruzione narrativa del fenomeno della camorra dagli anni '70 ai giorni nostri da parte di Maresca, che verrà intervistato dal giornalista del Mattino Leandro Del Gaudio, per poi passare al 21 giugno a "Magistropoli", il libro di Antonio Massari del Fatto quotidiano che ha "squadernato con documenti inediti i segreti del caso Palamara e della lottizzazione politica della magistratura". Parteciperanno Luigi de Magistris, sindaco di Napoli ed ex pm di Catanzaro, Antonio Esposito e Claudio D'Isa (ex magistrati componenti del collegio di Cassazione del processo Mediaset a Silvio Berlusconi) e Vincenzo Maiello, avvocato e docente ordinario di diritto penale alla Federico II. Il 28 giugno il libro "La Verità negata" di Vincenzo Iurillo e Dario Vassallo su uno dei misteri della cronaca dell'ultimo decennio, l'omicidio irrisolto del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Tra i relatori l'avvocato Antonio Ingroia, legale della famiglia Vassallo e l'ex Governatore della Campania e candidato Sindaco di Napoli Antonio Bassolino. Interviste a cura del presidente dell'Ordine dei giornalisti campani Ottavio Lucarelli. (segue) (Ren)