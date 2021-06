Ambiente: Asacert e regione Veneto inaugurano Blue Zone della costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, un plauso a chi ha generato questa idea, tutti l’hanno pensata la Blue Zone, ma solo noi in Veneto l’abbiamo fatta". Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’inaugurazione della Blue Zone della costa veneta. Asacert, l’ente di certificazione e ispezione, con esperienza pluriennale e accreditamenti internazionali, si occuperà di certificare la conformità delle strutture aderenti, agli standard Iso 9001- Sistema di gestione per la qualità, 14001- Sistema di gestione ambientale e 45001- Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. L’Ente verificherà, la corretta attuazione del Protocollo Bleu Zone, che comprende procedure di sanificazione, con prodotto Ecolabel - marchio di qualità ecologica dell’Ue - oltre che l’attuazione del "protocollo condiviso", attestandone il rispetto in linea con le prescrizioni del legislatore centrale e regionale e le indicazioni delle Autorità sanitarie, a cui sono stati aggiunti criteri specifici pensati appositamente per le attività balneari. (segue) (Rin)