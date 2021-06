Ambiente: Asacert e regione Veneto inaugurano Blue Zone della costa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’attestazione Covid protection Blue Zone, è il primo case history territoriale, che prevede un piano di azione completo in grado di aggregare tutti gli operatori delle strutture balneari aderenti, dalle foci del Tagliamento al Delta del Po - commenta Fabrizio Capaccioli, Ad Asacert, alla conferenza stampa e, sottolinea - confido che questa best practice, supportata dalla volontà del presidente Zaia, faccia da volano per altri territori e regioni, per rendere l’Italia meta protetta e inclusiva, sicura e salubre, con una rinnovata attenzione alla sostenibilità ambientale". Presenti all'inaugurazione anche gli assessori regionali Federico Caner e Francesco Calzavara, il sindaco della città di Jesolo Valerio Zoggia, il presidente della Conferenza dei sindaci della costa Roberta Nesto, oltre ai promotori e partner dell’iniziativa, Union Mare, Consorzio Serenissima e Fonarcom. (Rin)