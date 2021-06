© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Venezia e cofondatore di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, ringrazia "i ministri Franco, Giovannini e Brunetta per aver mantenuto l’impegno a sbloccare le risorse per il Mose. Ora - aggiunge su Twitter - velocizziamo i pagamenti e i lavori di completamento dell’opera fondamentale per la difesa di Venezia". (Rin)