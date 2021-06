Campania: Ciarambino (M5s), governo istituirà fondi agricoli aggiuntivi per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a un lavoro straordinario portato avanti negli ultimi due mesi, che mi ha visto impegnata in prima persona al fianco del ministro dell'Agricoltura Patuanelli e di tanti colleghi del M5s", siamo riusciti finalmente a trovare una soluzione per adeguare il riparto dei Programmi di sviluppo rurale al fabbisogno delle regioni del Sud". Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Il ministero istituirà, infatti, un fondo ad hoc pari a 92 milioni per sostenere il comparto nelle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno. Dunque, non ci sarà alcun taglio dei fondi Feasr da destinare al Sud, ma verrà istituito un fondo ad hoc che consentirà di garantire a ciascuna regione le risorse necessarie per sostenere un settore da rilanciare e che rappresenta una delle principali vocazioni per territori come la Campania". Ciarambino ha concluso: "Un risultato frutto di un lavoro a testa bassa che ha coinvolto consiglieri regionali e parlamentari del Movimento 5 Stelle delle regioni del Sud e che dimostra che non servono proclami né sceneggiate per migliorare la vita dei cittadini, ma impegno e dedizione. Un ringraziamento particolare al ministro Patuanelli, che ha profuso ogni sforzo possibile per individuare le risorse necessarie per soddisfare gli interessi di tutte le regioni". (Ren)