Abruzzo: Parco, firmato accordo per gestione foresta demaniale Chiarano-Sparvera (2)

- L'intesa è stata sottoscritta tra il vicepresidente Imprudente e il presidente del Parco, Giovanni Cannata. Presenti anche il direttore Luciano Sammarone del Parco, il direttore del Mite (ministero per la Transizione ecologica) Antonio Maturani e il presidente della Comunità del Parco, Antonio Di Santo. L'importanza e la delicatezza dell'area è e l'esigenza di assicurarvi un'adeguata gestione in linea con quella svolta per decenni dal Corpo forestale è stata recentemente evidenziata dal ministero dell'Ambiente in relazione a quanto previsto dal Patom giacché l'area ha una posizione geografica che la rende praticamente centrale nel corridoio ecologico di collegamento tra il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e quello della Maiella, oltre che verso la Riserva naturale regionale del Monte Genzana, con cui costituisce un unicum. In considerazione a questi molteplici aspetti e in considerazione della ristrutturazione organizzativa che il Servizio foreste sta portando avanti, la regione Abruzzo ha ritenuto opportuno e funzionale accogliere la proposta del Parco e affidargli la gestione di questo importante patrimonio demaniale, di fatto replicando lo schema gestionale che la stessa Regione aveva con il Corpo forestale dello Stato. "L'accordo - ha dichiarato il presidente Cannata - rientra a pieno titolo tra le iniziative finalizzate a garantire la tutela di territori vitali per l'orso marsicano, in una delle aree più delicate del suo areale visto il progressivo aumento di soggetti presenti tra il Parco Nazionale della Maiella e la Riserva del Monte Genzana, ma anche a garantire lo sviluppo, di attività tradizionali sostenibili, il cui apporto all'economia e alla cultura dei territori è ancora centrale". (Gru)