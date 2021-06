Covid: vaccini in Piemonte, esaurite in un minuto prenotazioni per Open night a Novara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono andate esaurite in poco meno di un minuto le prenotazioni per i 500 posti disponibili per l’Open night di vaccini anti-Covid dedicata agli over30 che si terrà venerdì 11 giugno nel centro vaccinale del Salone Borsa di Novara. Altre due Open night sempre per gli over30 di tutto il Piemonte si terranno il 18 e il 25 giugno. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati, è stata accolta e condivisa da Università del Piemonte orientale, Azienda ospedaliero universitaria Maggiore, Asl, Ordine dei Medici e Comune di Novara. (Rpi)