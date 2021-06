Camorra: percepivano indebitamente reddito cittadinanza, sequestrati 700mila euro nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state eseguite, dalla Guardia di finanza partenopea, 60 perquisizioni verso verso altrettanti nuclei familiari che ritenuti illeciti beneficiari del reddito di cittadinanza. Secondo gli inquirenti, all'interno di queste famiglie risultavano presenti persone condannate per il reato di associazione di tipo mafioso. Sono state sottoposte a sequestro anche somme per circa 700mila euro indebitamente percepite dagli indagati nel periodo tra aprile 2019 e aprile 2021. Le perquisizioni e i sequestri sono stati eseguiti in diverse zone della città di Napoli, tra le quali, Miano, Scampia, Secondigliano, Soccavo, Pianura, Fuorigrotta, Poggioreale, Barra e Ponticelli, e in altri Comuni della provincia tra cui, Portici, Ercolano, Pozzuoli, Qualiano, Melito di Napoli, Casoria e Mugnano di Napoli.(Ren)