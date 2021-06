Sardegna: sequestrate 11 ville di lusso abusive, ambientalisti si costituiranno parte civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari, su disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania, hanno posto sotto sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) una lottizzazione abusiva nel complesso Ville del Golfo, sul litorale di Terrata, in comune di Golfo Aranci (SS). Undici lussuose ville con piscina, alcune delle quali realizzate nell'alveo di un corso d'acqua tombato, con radicali modifiche rispetto a quanto in origine autorizzato. Indagate diciassette persone fra progettisti, acquirenti, funzionari pubblici, accusate di ipotesi penalmente rilevanti quali lottizzazione abusiva, abuso d'ufficio e realizzazione di opere in assenza del titolo abilitativo valido. L'operazione ha avuto il plauso degli ambientalisti del Gruppo d'intervento giuridico: "Il Grig - si legge in una nota - sostiene e appoggia l'attività di controllo del territorio e del ripristino della legalità ambientale svolta da magistratura e polizia giudiziaria. Se si giungerà a dibattimento penale, presenterà istanza di costituzione di parte civile a sostegno delle ragioni di tutela ambientale". (Rsc)