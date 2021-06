Napoli: intesa tra Cattedra Unesco e Asl Napoli 2, venerdì a Bacoli la presentazione del protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 11 giugno, alle ore 11 presso il Palazzo dell'Ostrichina nel complesso della Casina Vanvitelliana a Bacoli (Napoli) si terrà la presentazione del protocollo di intesa tra la Cattedra Unesco "Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile" e l'Asl Napoli 2 Nord. Ai saluti del sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione. Seguiranno gli interventi della professoressa Anna Maria Colao, titolare della Cattedra Unesco e di Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord. Concluderà la professoressa Maria Triassi, preside della Facoltà di Medicina presso l'Università Federico II. "La Cattedra Unesco Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile della Federico II e l'Asl Napoli 2 Nord - spiegano i promotori dell'intesa - lavoreranno in sinergia per effettuare studi su ampia scala, in considerazione della complessità del contesto di azione dall'Azienda sanitaria e dell'elevato livello di qualità della ricerca garantito dalla Federico II". L'incontro pubblico dell'11 giugno presso la Casina Vanvitelliana a Bacoli, si propone come un "momento di presentazione del percorso comune che stanno avviando insieme le due istituzioni". Alla mattinata sono stati invitati alcuni rappresentanti dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta e sarà presentato il progetto di telemedicina Kiranet che sarà utilizzato dall'Asl Napoli 2 Nord anche per la gestione domiciliare dei pazienti cronici e per valutare le conseguenze sul lungo periodo del contagio da Covid-19. (Ren)