Napoli: riapre a Secondigliano il campo di calcio Ottorino Barassi

- Oggi, mercoledì 9 giugno, alle ore 10.30 presso la sala consiliare della Settima Municipalità di Napoli si terrà la conferenza stampa di presentazione della riapertura del campo di calcio Ottorino Barassi. Alla conferenza prenderanno parte il presidente della Municipalità Maurizio Moschetti, l’ingegnere progettista Nicola Coseglia, il presidente dell’associazione “Insieme tra la gente” Carmine Gatti e il presidente della C. R. Campania Figc – Lnd Carmine Zigarelli. Modera il giornalista Fabio Morra. Il presidente della Settima Municipalità, Maurizio Moschetti, ha dichiarato: "L'apertura del campo di calcio, risorsa straordinaria per l'attività sportiva ed in generale per l'aggregazione di tutti i giovani del territorio". (Ren)