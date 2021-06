Sud: Fd'I, giovedì confronto online su sicurezza e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 10 giugno ore 10 ci sarà un confronto: "Sicurezza e lavoro per lo sviluppo del Sud". Il tema del confronto, promosso dal dipartimento nazionale delle politiche per il mezzogiorno di Fratelli d'Italia, in diretta sulla pagina Facebook della responsabile del dipartimento, Carolina Varchi.Parteciperanno, insieme con la deputata del partito guidato da Giorgia Meloni, la vice responsabile del dipartimento nazionale delle politiche per il mezzogiorno di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso, il componente dell'esecutivo nazionale e responsabile del dipartimento organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, la responsabile del dipartimento lavoro di Fd'I, Elena Donazzan, il presidente dell'associazione medie e piccole imprese, Giuseppe Fontanarosa, la responsabile scuola di Fd'I e componente della commissione lavoro alla camera dei deputati, Ella Bucalo, consiglieri e assessori delle Regioni meridionali tra cui Gianni Rosa, Quintino Pallante, Gianni Lampis, Michele Schiano di Visconti, Giovanni Vizziello, i parlamentari meridionali Marcello Gemmato, Salvatore Caiata, Salvatore Deidda, Tiziana Drago, il vice presidente di Gioventù nazionale, Francesco Di Giuseppe, la vice capogruppo di Fd'I alla camera dei deputati Wanda Ferro. Concluderà i lavori il presidente del gruppo Fd'I alla camera dei deputati, Francesco Lollobrigida.(Ren)