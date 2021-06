Vaccino: Sardegna, consegnate 86 mila dosi, ieri oltre 14 mila somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova consegna di vaccini nell'Isola, dove, questa mattina, sono sbarcate circa 86mila dosi del siero Pfizer. Attese, tra oggi e domani, anche 4mila dosi del vaccino Janssen, Johnson & Johnson. Sul territorio regionale, nella giornata di ieri, sono state somministrate 14.448 dosi. A oggi il 45 per cento della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose e circa il 19 per cento ha completato in ciclo. Vaccinato quasi il 90 per cento dei cittadini over 80, di cui circa l'80 per cento ha completato l'intero ciclo. Prosegue intanto la campagna sui più giovani: 128 mila i cittadini nati dal 1982 al 2004 che, a partire da venerdì scorso, si sono prenotati sulla piattaforma di Poste Italiane: 25 mila nella fascia da 16 a 19 anni, 48mila in quella dai 20 ai 29 e 54 dai 30 ai 39. Complessivamente, dall'attivazione del nuovo sistema, sono state oltre 700 mila le prenotazioni. (segue) (Rsc)