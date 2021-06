Vaccino: Sardegna, consegnate 86 mila dosi, ieri oltre 14 mila somministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vaccino – dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - rappresenta la nostra arma più forte per chiudere definitivamente la drammatica stagione della pandemia. Siamo impegnati al massimo nella campagna e manteniamo fermi gli obiettivi. I riflessi sul piano epidemiologico sono incontrovertibili. La pressione sulle strutture sanitarie è in costante diminuzione e negli ospedali gli indici d'occupazione dei posti letto sono sempre più bassi, in particolare nelle terapie intensive dell'Isola dove il tasso si attesta al 3 per cento circa. Con responsabilità e impegno presto la Sardegna potrà uscire dall'emergenza, dopo tanti sacrifici". (Rsc)