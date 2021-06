Piemonte: Film Commission, via il limite di mandati per la presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun limite di mandati per la presidenza della Fondazione Film Commission e Cda di 5 componenti, 3 nominati dalla Regione, 2 dal Comune. La sesta Commissione, presieduta da Paolo Bongioanni, ha dato oggi, in Regione Piemonte, il via libera a maggioranza alla proposta di delibera sulle modifiche allo Statuto della Fondazione Film Commission. “Il nuovo testo - ha spiegato l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio - introduce, tra le finalità dello Statuto, la promozione dell’arte audiovisiva e delle risorse professionali, tecniche e artistiche attive sul territorio regionale. Prevede, inoltre, un nuovo assetto del Cda, che sarà composto da cinque consiglieri, di cui tre nominati dalla Regione, uno dei quali assumerà la carica di presidente, e due nominati dalla Città di Torino, tra cui il vicepresidente. Queste due figure dureranno in carica quattro esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e potranno essere rinominate”. (segue) (Rpi)