Piemonte: Film Commission, via il limite di mandati per la presidenza (2)

- Su richiesta di Bongioanni, l’assessore Poggio ha precisato che per la presidenza non è previsto un numero massimo di mandati. Sulla nuova composizione del Cda ha espresso dubbi Francesca Frediani (M4o), per la quale “a differenza di quello attuale, il nuovo assetto non garantisce una vera distinzione tra parte politica e tecnica”. La proposta sarà sottoposta al voto dell’Aula nella prossima seduta. La Commissione ha anche approvato all’unanimità la proposta di regolamento in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico in Piemonte, che prevede una deroga ai criteri ordinari per aiutare i cinema in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. Per le istanze che saranno presentate nel 2021-2022, si farà riferimento ai dati del 2019, ultimo anno di programmazione non condizionata dal lockdown, e non a quelli dell’anno precedente, come prevede la norma ordinaria (Rpi)