Elezioni amministrative: M5s, su Salerno tempo scaduto, bisogna partire

- "Il professor Giuseppe Conte sta lavorando incessantemente per rifondare il Movimento 5 stelle. Il nuovo progetto manterrà i valori e i principi fondanti che hanno caratterizzato il nostro percorso ma allo stesso tempo si arricchirà di nuovi elementi e progettualità che renderanno il Movimento ancora più efficace sui territori e vicino ai cittadini. Allargheremo il nostro raggio d'azione, come ribadito da Giuseppe Conte, a tutti i ceti produttivi, anche a quelli a cui in passato non abbiamo guardato con la dovuta attenzione. Pensiamo a tutta la filiera dei servizi, al commercio, alle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi, ai professionisti". Così i parlamentari del M5s Cioffi, Provenza e Tofalo, in una nota congiunta. "In merito alle amministrative di Salerno - proseguono - stiamo infatti dialogando da mesi con tutte le forze politiche e con le migliori energie della Città per un forte e serio patto civico. Occorre una visione realmente alternativa allo status quo che perdura da 28 lunghi anni, che sia in grado di superare con concretezza e nuove idee una narrativa oramai vecchia ed obsoleta. I tempi ormai stringono e Salerno non può più aspettare. Confidiamo che entro questo fine settimana i vari gruppi civici sciolgano gli indugi e che ci possa quindi essere la svolta, altrimenti procederemo da soli e a testa alta". (Ren)