Campania: venerdì ex ministro Spadafora in visita nell'area nolana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì alle ore 11, il deputato ed ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente della quarta commissione speciale Innovazione e Digitalizzazione Gennaro Saiello, saranno in visita presso alcune strutture sportive dell'area Nolana. L'annuncio in una nota del M5s. Alle ore 11, al Centro Sportivo emIvan di Marigliano, incontro con le associazioni sportive del territorio; alle ore 11.45, sopralluogo al Palazzetto dello Sport di Marigliano; alle ore 12:15 visita al campo sportivo di San Vitaliano. Saiello ha spiegato: "La Campania è penultima in Italia per dotazione di palestre nelle scuole. Da ministro, Vincenzo Spadafora ha sempre dimostrato una grande attenzione verso i giovani e lo sport ed è stato grazie al suo impegno che il ministero dello Sport ha predisposto due bandi, con dotazione di oltre 200 milioni, per ripristinare impianti abbandonati. Forti della sua esperienza vogliamo confrontarci con gli amministratori locali e le associazioni sportive del territorio per fare squadra e approfittare delle opportunità offerta dal Recovery e da tutti gli strumenti normativi a disposizione per implementare la dotazione di impianti e strutture sportive del nostro territorio". (Ren)