Napoli: Clemente, carri attrezzi strumenti di tutela per cittadini

- Stamani nella sala giunta di palazzo San Giacomo l'assessore comunale con delega alla sicurezza urbana Alessandra Clemente, alla presenza del prefetto Marco Valentini, del comandante della polizia locale Ciro Esposito e del presidente di Aci Antonio Coppola, ha presentato alcuni strumenti di comunicazione e sensibilizzazione all'osservanza soprattutto delle norme sulla sosta, nell'ambito del nuovo servizio di carri attrezzi in vigore dallo scorso lunedì. L'annuncio in una nota. Clemente: "I carri attrezzi come strumenti di tutela. Un primo passo verso la realizzazione di un piano pubblico per migliorare la vita dei cittadini attraverso una migliore mobilità in città. I carri attrezzi, nella rimozione di auto in sosta vietata, agiscono a tutela di persone con disabilità, dei mezzi di soccorso, della viabilità, del decoro urbano". (Ren)