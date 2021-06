Abruzzo: Parco, firmato accordo per gestione foresta demaniale Chiarano-Sparvera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo costruire un modello sinergico, una rete sistemica tra parchi. Creare progettualità, collaborazione tra aree protette per saper cogliere le opportunità in tutto il territorio. Pensiamo ad una sinergia tra aree regionali per sviluppare un ampio progetto di tutela e finalmente valorizzazione il ruolo della comunità in questa direzione sarà cruciale oltre a quello del ministero del parco e della regione. Il sistema delle aree protette abruzzesi è pronto. Si comincia a costruire quel concetto di opportunità che, negli anni passati non si è avuto, per iniziare a costruire davvero l'Abruzzo del futuro". Lo ha detto il vicepresidente Emanuele Imprudente oggi, a Pescasseroli,(Aq) nella sede del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove ha sottoscritto l'accordo di programma con il quale la regione Abruzzo affida al Parco la gestione della Foresta demaniale regionale Chiarano-Sparvera. L'obiettivo è quello di rafforzare gli sforzi comuni in favore della popolazione di orso bruno marsicano, grazie al contributo del ministero per la Transizione ecologica, che finanzierà l'operazione proprio in forza del ruolo strategico che quest'area riveste per la conservazione dell'orso marsicano. "Le aree protette - ha aggiunto il vicepresidente Imprudente - svolgono un ruolo fondamentale di tutela e conservazione della natura. Ora la loro funzione deve diventare realmente un'occasione di sviluppo economico e turistico. Chiarano-Sparvera è un territorio prettamente montano che si estende per circa 4.000 ettari, delimitata a sud dal Monte Greco, a nord dal Monte Genzana, a occidente da Passo Godi (dove confina col Parco) e a oriente dai contrafforti del Piano delle 5 Miglia". (segue) (Gru)