Antimafia: Viminale, conclusa presentazione progetto Masiip in prefetture coinvolte

- Si sono conclusi oggi, con le tappe a Palermo e a Messina, gli incontri di presentazione del progetto per il rafforzamento del monitoraggio ai fini antimafia nel settore delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (progetto Masiip) con i gruppi interforze operativi nelle prefetture interessate delle regioni Obiettivo 1: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Obiettivo dell'intensa attività di diffusione dei contenuti e delle finalità del progetto è - si legge in una nota del Viminale - consolidare la collaborazione con gli enti locali e con gli operatori delle stazioni appaltanti o centrali di committenza dei territori coinvolti nel progetto. Oltre 40 gli incontri effettuati complessivamente a questo scopo, secondo questa tabella di marcia: Caserta, Avellino, Benevento, Napoli e Salerno per la Campania; Potenza e Matera per la Basilicata; Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone per la Calabria; Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia per la Puglia e Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Siracusa, Catania, Enna, Ragusa, Palermo e Messina per la Sicilia. Contemporaneamente, le attività progettuali sono state presentate anche alle due grandi stazioni appaltanti Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Anas, e sono partite le attività di formazione, che proseguiranno per tutta la durata del progetto. (Rin)