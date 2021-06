Sardegna: dal 26 al 27 giugno a Loceri in Ogliastra raduno nazionale di auto d'epoca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia sabato 26 giugno e va avanti fino a domenica 27 giugno 2021 il 1° raduno nazionale città di Loceri, una delle esposizioni dedicate alle vetture d'epoca più importanti del panorama automobilistico internazionale. Nel 2021 l'evento parte da Loceri, un appuntamento che include tutto il territorio dell'isola e che porta in Ogliastra, i migliori modelli che faranno battere il cuore degli appassionati, cultori del genio italiano e straniero delle auto speciali del dopoguerra, delle macchine sportive da sogno e delle moto che hanno fatto la storia delle quattro ruote e dei bolidi trionfatori nelle gare internazionali. "Vista la situazione pandemica questa edizione non era affatto scontata - dice Toninetto Deiana, patron della manifestazione - tutto è stato organizzato nel rispetto delle regole e per proteggere i nostri ospiti. Saranno con noi i modelli più interessanti del settore, ovvero le auto - classiche, da sogno e instant classic – a cui, come sempre, si aggiungeranno i tanti appassionati presenti". Per partecipare come equipaggi è necessaria l'iscrizione all'evento attraverso l'indirizzo. La quota di partecipazione di 10 euro sarà applicata ad ogni equipaggio iscritto al quale sarà consegnato il materiale di promozione. (segue) (Rsc)