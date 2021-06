Sardegna: dal 26 al 27 giugno a Loceri in Ogliastra raduno nazionale di auto d'epoca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un filo rosso che lega Loceri ai motori - dice Gianfranco Lecca, sindaco di Loceri - il paese è con merito diventato centro ogliastrino per lo slalom e ci è sembrato naturale continuare a tenere alta la passione del pubblico ed ospitare il 1° raduno nazionale delle auto e moto d'epoca dedicato ai modelli che hanno fatto la storia dell'automobilismo nazionale. Gli appassionati si incontrano e organizzano occasioni per mostrare i loro gioielli presentare le loro auto, creano occasioni di scambio e crescita per appassionati e noi accogliamo nuovi ospiti nel nostro territorio". Per partecipare come equipaggi è necessario contattare l'organizzazione attraverso l'indirizzo email addettostampa@comuneloceri.it, enrico.loceri@gmail.com e i numeri di telefono 3388196109 (Daniela) 3928196844 (Enrico). La quota di partecipazione di 10 euro sarà applicata a ogni equipaggio iscritto al quale sarà consegnato il materiale di promozione. (Rsc)