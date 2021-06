Camera: domani audizione Curcio, procuratore di Potenza in commissione Antimafia,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 9 giugno, alle 14, presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Francesco Curcio. L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)