Crema: Letta su sindaca, primo cittadini vanno tutelati

- I sindaci "hanno enormi responsabilità, poche risorse, molti, troppi rischi. A loro e agli amministratori locali che spesso fanno come il servizio civile per le loro comunità lavorando ogni giorno a mani nude, va il massimo del sostegno del Partito democratico". Lo sostiene, secondo quanto riferiscono fonti del Nazareno, il segretario del Pd Enrico Letta. "Mancanza di risorse e organici all'osso non possono trasformarsi - proseguono nel ragionamento le stesse fonti - in una punizione dei primi cittadini che garantiscono ogni giorno, anche per conto dello Stato centrale, la coesione sociale nel Paese. La vicenda di Crema è la spia di una malattia che va risolta. La questione che pongono il coordinatore dei sindaci Pd Ricci e il presidente dell'Anci De Caro è dirimente e tutte le forze politiche hanno la responsabilità di trovare risposte all'altezza. Amministratori e gruppi parlamentari del Pd sono al lavoro per superare questa condizione non più tollerabile", ribadiscono le stesse fonti. (Rin)