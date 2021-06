Napoli: maltratta la moglie per avere il denaro per la droga, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato arrestato un pregiudicato 57enne nel quartiere Pianura (Na) per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip di Napoli su richiesta della locale Procura. Secondo gli inquirenti l'uomo più volte avrebbe minacciato fisicamente e verbalmente la moglie convivente per costringerla a consegnargli il denaro per l'acquisto della droga. L'uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Poggioreale. (Ren)