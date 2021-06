+Venezia: Cipess, ok a 538 milioni di euro per completamento Mose+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta di oggi, 9 giugno 2021, il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha autorizzato l’utilizzo delle risorse, già disponibili, per circa 538,42 milioni di euro, rinvenienti da contributi residui su fondi già assegnati al Modulo sperimentale elettromeccanico per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia, per interventi di completamento del sistema MO.S.E., di compensazione ambientale e paesaggistici, di ripristino, migliorativi e di verifica tecnica di alcune parti dell’opera già completate, nonché delle attività di manutenzione, delle attività della prima fase di avviamento e di prosecuzione della salvaguardia della laguna. Lo si legge sul sito web del dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della politica economica. (Rin)