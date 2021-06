Sardegna: procedure più veloci per il rinnovo delle concessioni balneari in scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedure più veloci per il rinnovo delle concessioni balneari in scadenza. Lo ha stabilito la Giunta regionale con una delibera proposta dall'assessore agli Enti locali, Quirico Sanna. "La stagione balneare - spiega l'esponente della Giunta Solinas - sta per entrare nel vivo, in una situazione generale ancora condizionata da un'emergenza sanitaria ed economica che purtroppo non si è ancora conclusa. Considerata l'articolata tipologia di provvedimenti che caratterizzano la gestione del demanio marittimo, per garantire quell'uniformità ed efficienza perseguite dalla legge regionale abbiamo deciso di adottare un iter specifico per alcune fattispecie, sia per le istanze e le concessioni già di competenza regionale, sia per quelle di recente attribuzione". Per il rinnovo della concessione in scadenza basta presentare ai servizi regionali competenti in materia di demanio marittimo la richiesta accompagnata dal titolo scaduto e dalla cauzione. Gli interessati devono contestualmente presentare la stessa istanza al Suape, lo Sportello unico per le imprese, che provvede in merito senza bisogno di un'ulteriore comunicazione o di nulla osta da parte degli uffici regionali. I servizi regionali - si legge nella delibera - potranno sempre adottare "un provvedimento di diniego o di revoca, in caso di sopravvenuto interesse pubblico ostativo al rilascio o al mantenimento della concessione provvisoria". (segue) (Rsc)