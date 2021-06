Sardegna: procedure più veloci per il rinnovo delle concessioni balneari in scadenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le strutture ricreative, "considerata l'estrema varietà delle esigenze, anche di spazio e di durata, che motivano la richiesta di tali autorizzazioni, è consentita la presentazione di nuove istanze che seguiranno il procedimento ordinario e verranno esaminate in ordine di arrivo e assegnate in ordine di conclusione dei relativi procedimenti, non potendosi materialmente procedere, per la stagione imminente, a comparazione tra istanze concorrenti". La delibera disciplina anche le modalità per l'assegnazione ai Comuni di aree demaniali destinate alla celebrazione di matrimoni, che potranno svolgersi in una o più aree definite e destinate allo scopo individuate dalle singole amministrazioni locali, dopo il rilascio della relativa concessione (anche pluriennale e dietro corresponsione del canone erariale). Queste aree "saranno lasciate alla pubblica e libera fruizione e il Comune dovrà allestirle all'occorrenza, dandone preavviso ai competenti servizi regionali". (Rsc)