Sardegna: alleanza Barbagia con Romania per progetto su cosmesi naturale e erbe aromatiche

- I giovani della Barbagia stringono un'alleanza con quelli della provincia di Timisoara in Romania per portare avanti un laboratorio sperimentale sulle erbe aromatiche e cosmesi naturale con l'obiettivo di costruire accordi di rete e cooperazione. Il distretto rurale della Barbagia ha presentato nei giorni scorsi un progetto europeo, denominato Pan, Professional agricultural neet, nell'ambito del programma Erasmus + , rinnovando, in tal modo, il suo impegno per il sostegno e valorizzazione del territorio degli otto comuni dell'Unione dei comuni della Barbagia. Il distretto vuole dare un contributo per combattere il problema dell'abbandono dei piccoli comuni da parte dei giovani. E questo non può avvenire con occasionali modalità assistenziali, ma con metodo e attraverso l'istruzione e la conoscenza con la contestuale creazione di occasioni di scambio e crescita. (segue) (Rsc)